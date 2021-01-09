خالد الجندي: المنهج السلفي عامل زي "الاسترتش"

فتح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،النار على المنهج السلفي واصفا إياه بـ"الاسترتش".

وقال الشيخ الجندي "إنهم يوسعون فى الدين على من يريدون من أتباعهم ويضيقون على الغير، وذلك يظهر مدى الازدواجية الواضحة فى فكرهم".

وأضاف "الجندى" أنهم انتقدوه عندما قال أنه قراء نصف مليون مجلد بينما العلامة الحافظ بن حجر العسقلانى فى فتح البارى بشرح صحيح البخارى أورد أن سيدنا عثمان ختم القرآن فى ركعة واحدة.

وأوضح "الجندى"، أن أهل علم القراءات وحفظة القرآن الكريم قالوا أن ختمة القرآن تحتاج لـ 15 ساعة لكل جزء منه نصف ساعة حتى لا يحدث خلل فى التلاوة، إضافة إلى أن الشافعى كان يختم القرآن 60 مرة فى رمضان، وبعض السلف كانوا يختمون القرآن 8 مرات فى اليوم الواحد، وتساءل قائلاً:" كيف يتم ذلك.. أما تصدقها وتلغى عقلك أو تقول مجاز أو تقول أنهم كانوا كاذبين؟"، مشيراً إلى أنه يؤمن بكرامات الأولياء الثابتة فى الكتاب والسنة، والتى ينكرها السلفيين.