خالد الجندي: "الشجاعة والانتماء للوطن" الركن السادس للإسلام

تلى الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،قوله تعالى :" وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ"، وروى حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، موضحاً أنه لا يوجد سلوك يؤكد النفاق كونه فى قلب الإنسان ، مشيرا الى أن الشجاعة والانتماء للوطن من أركان الاسلام وأن أركان الإسلام مش خمسة.

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أن البعض يتهم الغير بالنفاق استناداً على هذا الحديث رغم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم، مشدداً على أن من يتهم أحد بالنفاق ضيع نفسه عقدياً وسيبوأ بها، وتابع:" سيدنا وتاج رأسنا معرفش المنافق ..سيادتك هتعرفهم .. ربنا أطلع النبى على بعض المنافقين من خلال الوحى".

وتابع "الجندى"،:"لا تتحدث عن الله عز وجل وأنت فى بطنك بطيخة صيفى لأن الأمر فيه احتمالات والأرقام مجازية وهناك أمور لا يعلمها إلا الله ..الدين الإسلامى دين الاحتمالات اللا نهائية ..التمس لاخيك سبعين عذرًا".

وأكد "الجندى"، أن آية المنافق ثلاثة يقصد أنها من العلامات التى تشترك مع المنافقين، مشيراً إلى أن هناك رواية لحديث آخر جعلت آية المنافقين خمسة، وتابع:"لا الثلاثة مقصودين ولا الخمسة ولكنهما عينة مقصودة بها أن يبين للصحابة أمر يخشاه عليهم ..لو تتبعت علامات المنافقين فى القرآن ستجدها أكثر من الخمسة بكثير".