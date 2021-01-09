موجز السوشيال ميديا | الزمالك يحيي ذكرى وفاة حمادة إمام.. وتركي آل الشيخ يحكي موقفاً طريفاً مع محمد عبده

حرص نادي الزمالك على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة الكابتن حمادة إمام لاعب نادي الزمالك السابق.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "تمر اليَوم الذكرى الخامسة على رحيل أسطورتنا وٱحد أوفى وأخلص رموزنا على مَدار التاريخ؛ حمادة إمام، أبدًا لن ننساك.".

شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية جمهورة بموقف طريف حصل بينه وبين المطرب الكبير محمد عبده.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابة بتويتر فيديو للفنان محمد عبدة وهو يغني له أغنية " ما في فايدة من عتابي الزمن بينك وبيني لما تتذكر عذابي..".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميسي بعد احرازة هدف عالمي لبرشلونه في شباك فريق غرناطه الإسباني في اطار منافسات الليجا الإسبانية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يكفيك ميسي ، لان تنتهي الكثير من مشاكلك ، لان تعود مبتسما ، لان تقرّب المسافات ، يكفيك ميسي لان تجدد حلما كنت تعتقد أنه تلاشى ، يكفيك ميسي ليصنع متعة أمسيتك" و "‏الأسطورة ليو ميسي اول لاعب في تاريخ الليغا يُسجل اكثر من 10 أهداف في آخر 15 موسماً.

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور لها مع زوجها محمد محسن من أحدث جلستها التصويرية.

وتألقت هبة مجدي بالصور برفقة زوجها محمد محسن من أحدث جلستهم التصويرية وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " ايه الجمال ده " و " أحلى نجوم " و " ربنا يحميكم ".