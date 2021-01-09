انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع إحلال السيارات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة في 5 خطوات والشروط وقسط على 10 سنوات بفائدة 3% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا طريقة موقع إحلال السيارات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تعمل للغاز، وذلك بعد أن بالفعل إطلاق مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز، وتشمل امبادرة السيارات الملاكي والأجرة والتاكس والميكروباص، وبدأت المبادة في 7 محافظات، على أن يتم استكمال باقي المحافظات في وقت لاحق، وهذه المحافظات هي، القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس والقليوبية والبحر الأحمر وبور سعيد.

موقع إحلال السيارات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة في 5 خطوات والشروط اللازمة

هذا وسوف تجد موقع إحلال السيارات، أسفل الخبر، وسوف يتم تخريد السيارات التي مر عليها 20 سنة، وفق تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاحة مشروع الأسمرات 3 بالعام الماضي 2020، حيث أكد أن الدولة لن تسمح بترخيص أي سيارة جديدة إلا إذا كانت تعمل بالغاز.

1- أن لا يقل السن عن 21 سنة وأن لا يزيد عن 55 عام.

2- حصول المتقدم على رخصة قيادة درجة ثالثة “حد أدنى” وسارية.

3- تقديم شهادة الخدمة العسكرية بالآداء أو الإعفاء.

4- عدم صدور أي أحكام ضد المتقدم.

5- التعهد بالإلتزام بسداد الأقساط في موعدها.

6- عدم تعاطي المتقدم للمخدرات وبتحليل في جهة تحددها وزارة الصحة.

7- وصول فترة السداد لـ 120 شهر.

موقع إحلال السيارات وخطوات استبدال السيارة القديمة بأخرى حديثة

أولاً| التخريد للسيارات القديمة سيكون في طريق الإسكندرية الصحراوي الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي، ويجب استخراج شهادة بيانات للسيارة، هذا بالإضافة إلى قيام صاحب السيارة بالإشتراك من أجل الحصول على شهادة تخريد.

ثانياً| يجب الحصول على شيك أولاً وذلك مقابل تسليم السيارة القديمة لتخريدها، وهذا الشيك هو مقدم لشراء سيارة جديدة.

ثالثاً| التوجه للبنك لتقديم طلب قرض بنكي في البنوك التي حددتها المبادرة، ويكون محدد فيه موديل السيارة وكذلك اسم الشركة التي سيتم التعاقد معها.

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رابعاً| تقديم فاتورة مرافق وصورة بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة القديمة.

خامساً| توقيع عقود القرض بين البنك ومالك السيارة.

كما أن القسط سيكون على 10 سنوات وبفائدة 3% فقط، ويقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، ويسدد صاحب السيارة للبنك، وللتسجيل من خلال هذا الرابط: https://www.gogreenmasr.com/ar/login