نرمين ميشيل : نعيش العصر الذهبى للمرأة المصرية .. شكرا للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميشيل، أنه فى الألفية الجديدة أصبحت المرأة المصرية تحمل العديد من المهام ولا يمكن التقليل من شأنها.

وأوضحت، أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هى المجتمع بأكمله، وديمومة الحياة ، إذ تميزت بدورها الكبير العاملة والموظفة والشاعرة والعالمة والقاضية والطبيبة والمعلمة والمهندسة والفنانة والوزيرة، وممثلة عن الشعب وتتصدر المسؤولية لتكون نائبة فى البرلمان.

وأكدت ميشيل، ضرورة تشريع قانون وطنى لمكافحة العنف الأسرى، بعد أن يستوفى القانون المعايير الدولية .

وأشارت أمينة التواصل المجتمعى، إلى أن للمرأة المصرية دور عظيم منذ أن شاركت فى حكم مصر ووصلت لأعلى منصب فى الدولة، ووضعت قوانين مصرية تنظم دور المرأة فى الحياة العامة.

وأوضحت، أنه خلال ثورة 1919 بدأت المرأة تشارك فى العمل السياسى بداية من خروجها فى أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطانى فى 16 مارس 1919، إلى أن وصلت للجنة حزب الوفد المركزية للسيدات، وفى عام 1923، أنشأت هدى شعراوى الاتحاد النسائى المصري، وصدر قانون الانتخاب فى نفس العام.

وتابع، "يجب أن نشيد بمجهود المرأة المصرية عبر العصور بداية من ثورة 1919 إلى برلمان 2021 الذى أصبح به نسبة تمثيل المرأة إلى 27 ٪؜ 162 نائبة".

وأردفت: "نحن الآن نعيش العصر الذهبى للمرأة المصرية، ولذلك نقدم كل الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يقدمة للمرأة المصرية".