بالبنط العريض : أندبندنت البريطانية تستغل أزمة وباء كورونا سياسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن صحيفة "اندبندنت البريطانية" تناولت ما حدث فى مصر بشأن وفاة مريضين بفيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين، فى الوقت الذى كشفت أجهزة التحقيق عدم صحة الواقعة وأن الفيديو الذى تم تصويره داخل غرفة العزل تم توظيفه سياسيا.
وذكر أن كاتبة الخبر الصحفية الإنجليزية "بيل ترو" تم طردها من مصر فى فبراير 2018 وكانت وقتها مراسلة لصحيفة "التايمز"، وذلك بسبب إعدادها تقرير مغلوط.
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