«للممثلين كبير».. منع باسم سمرة ورحاب الجمل من التمثيل وتحويلهما للتحقيق

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرارًا بوقف باسم سمرة ورحاب الجمل، ومنعهما من مزاولة المهنة داخل مصر، وخارجها، معلقا: " تم منعهما منذ اللحظة من مزاولة المهنة وهنجيب كل الكاميرات وهنحقق فى الموضوع".

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية، أن ما حدث إساءة إلى الوسط الفني بأكمله، وأن الاثنين مطالبين بتقيدم اعتذار لجميع الزملاء عما حدث، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقبل هذا التجاوز- على حد وصفه.

وكان باسم سمرة علق عن تصريحات رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع اتفه من كده وابسط من كده، الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم، وبحاول اقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافرى، لان فيه تظبيط فى الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أديب: "كان عندى مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن انا مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز اطلع دور البريء اللى هيغلط هظبطه يعنى.. الحكاية كنا قاعدين فى فندق شهير ومفيش الكلام ده".

وتابع :"أخر مرة جيبتها من القسم، لأن جوزها كان نصاب وماشى بـ2 لاسلكى ورحت جبتها من القسم وكانت ملهاش ذنب، أى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت، وبحترم النقابة جدا فى قرارها".