وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية، أن ما حدث إساءة إلى الوسط الفني بأكمله، وأن الاثنين مطالبين بتقيدم اعتذار لجميع الزملاء عما حدث، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقبل هذا التجاوز- على حد وصفه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أديب: "كان عندى مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن انا مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز اطلع دور البريء اللى هيغلط هظبطه يعنى.. الحكاية كنا قاعدين فى فندق شهير ومفيش الكلام ده".
وتابع :"أخر مرة جيبتها من القسم، لأن جوزها كان نصاب وماشى بـ2 لاسلكى ورحت جبتها من القسم وكانت ملهاش ذنب، أى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت، وبحترم النقابة جدا فى قرارها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «للممثلين كبير».. منع باسم سمرة ورحاب الجمل من التمثيل وتحويلهما للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.