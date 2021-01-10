أخبار مصرية

«للممثلين كبير».. منع باسم سمرة ورحاب الجمل من التمثيل وتحويلهما للتحقيق

0 نشر
0 تبليغ

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرارًا بوقف باسم سمرة ورحاب الجمل، ومنعهما من مزاولة المهنة داخل مصر، وخارجها، معلقا: " تم منعهما منذ اللحظة من مزاولة المهنة وهنجيب كل الكاميرات وهنحقق فى الموضوع".

 

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية، أن ما حدث إساءة إلى الوسط الفني بأكمله، وأن الاثنين مطالبين بتقيدم اعتذار لجميع الزملاء عما حدث، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقبل هذا التجاوز- على حد وصفه.

 

وكان باسم سمرة علق عن تصريحات رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع اتفه من كده وابسط من كده، الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم، وبحاول اقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافرى، لان فيه تظبيط فى الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أديب: "كان عندى مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن انا مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز اطلع دور البريء اللى هيغلط هظبطه يعنى.. الحكاية كنا قاعدين فى فندق شهير ومفيش الكلام ده".

 

وتابع :"أخر مرة جيبتها من القسم، لأن جوزها كان نصاب وماشى بـ2 لاسلكى ورحت جبتها من القسم وكانت ملهاش ذنب، أى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت، وبحترم النقابة جدا فى قرارها".

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «للممثلين كبير».. منع باسم سمرة ورحاب الجمل من التمثيل وتحويلهما للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا