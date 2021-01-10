فيديو : تفاصيل موقع تسجيل لقاح كورونا .. هل يمكن تسريب بيانات المشاهير؟

جدة - نرمين السيد - كشف أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق الوزارة للموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان عن الموقع بشكل رسمي، بل ما حدث مجرد بث تجريبى لمعرفة مدى تفاعل الناس معه.





أضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أنه تم تطوير الموقع لمدة 3 ساعات فقط، وخلال الساعة الأولى سجّل نحو 10 آلاف مواطن، مشيرا إلى أن الموقع جاهز للتسجيل، ومن الناحية التقنية يدعم دخول 5 ملايين زائر فى الدقيقة الواحدة، وبمواصفات تأمينية هامة جدا للحفاظ على سرية البيانات.

من جانبها، تساءلت "الحديدى" عن مدى وجود احتمالية تسريب البيانات أو حدوث اختراق للموقع، قائلة: "يعنى مش هنلاقى كمان شوية يحصل اختراق ونلاقى بيانات المشاهير مثلا منشورة إنه فلان عنده أمراض كذا وساكن فين وأرقام تليفونه كذا؟!"، ليؤكد مستشار وزيرة الصحة أن الموقع تم تأمينه جيدا، ولا يزال الاستمرار فى تطوير المواصفات التأمينية، لذلك تأخر الإطلاق الرسمى له، ولن يكون هناك أى ضرر لاحقا أو إمكانية لتسريب البيانات.

فى نفس السياق، أشار صلاح إلى أن الفئات التى من المفترض أن تسجل على الموقع، هم الأكثر عرضة للإصابة مثل الفرق الطبية والعاملين فى مجال الرعاية الصحية، وكذلك الفئات الأكثر تأثرا حال الإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والأورام والفشل الكلوي.

تابع، أنه عند التسجيل على الموقع يكشف المواطن عن بعض البيانات مثل الاسم والعنوان والسن، وأسئلة أخرى عن الحالة الطبية وهل هناك أمراض يعانى منها، وحال وجود أمراض مزمنة يتم رفع تقرير طبى رسمى يثبت ذلك، وإن لم يستطع المواطن رفع التقرير على الموقع، فإنه ينتظر رسالة نصية بمكان التطعيم، وحين يتوجه إليه يقدم التقارير الطبية المطلوبة.