“اتصل على رقم 15300” تفاصيل مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الإنتظار للحالات العاجلة وعمليات جراحية مجانية للحالات الآتية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الإنتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، على أن يتم إجراء هذه العمليات بشكل مجاني دون أي مقابل، وذلك كمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين المرضى الذين في حاجة لإجراء عملية بشكل عاجل.

تفاصيل مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الإنتظار للحالات العاجلة

وحددت وزارة الصحة رقم 15300 من أجل التواصل والإستفسار عن أي شئ يخص قوائم الإنتظار بالنسبة لبعض الحالات التي تحتاج تدخلات عاجلة، وأكدت الصحة أنه سوف يراعى كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتسهيل الإجراءات اللازمة لسرعة إجراء العملية.

وكشفت وزارة الصحة عن العمليات الجراحية التي سيتم إجراءها ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الإنتظار، والتي جاءت كالتالي.

1- عمليات قسطرة القلب.

2- عمليات جراحات القلب.

3- عمليات جراحات المخ والأعصاب.

4- عمليات جراحات العظام.

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5- عمليات جراحات الرمد.

6- عمليات جراحات الأورام.

7- عمليات جراحات الأوعية الدموية.

8- عمليات جراحات زراعة الكبد.

9- عمليات جراحات زراعة القوقعة.

10- عمليات جراحات زراعة الكلى.

11- عمليات جراحات القساطر المخية.