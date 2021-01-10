بعد إزالة جوجل له بسبب تحريضه على العنف..ما لا تعرفه عن تطبيق Parler

قامت شركة جوجل بإزالة تطبيق "Parler" من متجر "google play store"، حتى لا يستطيع مستخدميه الوصول له أو تحميلع مرة أخرى، وجاء ذلك بعد رفض المسئولين عن التطبيق من إزالة المشاركات التي تحضر على العنف، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث حوله مما جعله يتصدر محرك البحث جوجل.

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تحذير شركة آبل لتطبيق Parler

حذرت آبل Apple أنها ستزيل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بها إذا استمرت في مشاركاتها المرفوضة، ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للتطبيق جون ماتزي: "لن نرضخ للشركات ذات الدوافع السياسية وأولئك المستبدين الذين يكرهون حرية التعبير!".

يذكر أن تطبيق Parler هو المفضل لدى أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يحتوي على منشورات تحرض على العنف، وتشجع على المزيد من أعمال العنف خاصة عقب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي التي وقعت مؤخرًا واسفر عنها ضحايا وإصابات.

وتمتع Parler، بشعبية كبيرة مع تصاعد أحداث الانتخابات الأمريكية لعام 2020 ، خاصة من أنصار دونالد ترامب، في ظل قيام منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك وتويتر"، بتشديد القواعد للحد من المعلومات المضللة التي تُنشر في موقعيهما، وحذف أي تغريدات ومنشورات تحرض على العنف.

دوت الخليج تنشر أبرز المعلومات عن تطبيق Parler

1- قام بتأسيسه اثنان من المبرمجين الأمريكيين في ولاية نيفادا الأمريكية في عام 2018، لينضم لتطبيقات التواصل الإجتماعي النشطة.

2. يصل عدد مستخدميه لحوالي 3.6 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست، كان للتطبيق 2.8 مليون تقريبًا مستخدم في يوليو 2020، بينما زاد في الفترة الأخيرة لأكثر من مليوني مستخدم جديد وذلك بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية.

3. يعتبر التطبيق أحد منصات حرية التعبير والتي تعتبر بديلة لمواقع أخرى كتويتر وفيسبوك والتي تطبيق عليها سياسات ومراقبة خاصة.

4. زاد عدد مستخدميه عقب الانتخابات الأمريكية الأخيرة وانتخاب جون بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا لدونالد ترامب.

5. كونه يستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية بدون مراقبة فكان له دور في الاحتجاجات الأخيرة وأعمال الشغب التي وقعت مؤخرًا.

طريقة التسجيل في تطبيق Parler

فيما كان يتطلب التسجيل في تطبيق Parler كتابة عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والذي يتلقى عليه المستخدم رسالة نصية تحتوي على رمز لإنهاء التسجيل، ثم يتمكن الشخص من استخدامه بشكل بسيط..