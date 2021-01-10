هداف الدوري المصري.. "هدية مرتضى للأهلي"

بعد مرور 5 جولات من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، شهد ترتيب هدافي الدوري المصري اختلاف كبير عن الترتيب الذي تواجد في دوري الموسم الماضي.

ونستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2019-2020

احتل عبدالله السعيد نجم بيراميدز صدارة الهدافين برصيد سبعة عشر هدفا، لاحقه محمد شريق المعار لإنبي في ذلك الوقت برصيد 14 هدف.

جاء والتر بواليا ثالثا برصيد 13 هدف، وتقاسم كل من مصطفى محمد مهاجم الزمالك وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون المركز الرابع برصيد 11 هدف.

والظاهرة الغريبة أن ثنائي وصافة هدافي الدوري الموسم الماضي، محمد شريف ووالتر بواليا، هما الآن يلعبا لصالح النادي الأهلي، والذي بالتباعية أصبح النادي صاحب الرصيد الأكبر في ترتيب هدافي الدوري حتى الآن.

كهربا هدية مرتضى للأهلي



يقدم محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي الطائر أداء ممتاز، خلال الفترة الأخيرة، حيث في ست مباريات متتالية لعبها الفولت مع النادي الأهلي مؤخرا سجل ست أهداف، مما جعله على رأس قائمة هدافي النادي الأهلي في الدوري المصري والبطولة الأفريقية.

وتذكر جمهور النادي الأهلي أمس، مقولة رئيس الزمالك السابق الشهيرة، والتي قال فيها أن كهربا هو هديته لمجلس إدارة الأهلي،وذلك في أعقاب أزمة كهربا الشهيرة مع محمد الشناوي سابقا.

وتصدر محمود كهربا ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن، برصيد أربعة أهداف، وجاء ترتيب هدافي الدوري كالآتي:

تصدر محمود كهربا ترتيب الهدافين برصيد أربعة أهداف، يليه كلا من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش،محمد شريف مهاجم الأحمر، عمر كمال لاعب المصري، مروان حمدي لاعب مصر المقاصة، ووالتر بواليا لاعب الأهلي المنتقل حديثا من الجونة برصيد ثلاثة أهداف.

بينما تزيل كل من عبدالله السعيد ومصطفى محمد أبرز متصدري هدافي الدوري الموسم الماضي، برصيد هدفين.

وفاز فريق الأهلي بالأمس على فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين للاشيء، في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وسجل كهربا هدف الأهلي الأول، بالدقيقة 79 بعد

تمريرة طولية رائعة من محمد مجدي أفشة مرت من الجميع، لتصل إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء سددها داخل الشباك.

وجاء الثاني عن طريق البديل الذهي وليد سليمان بالدقيقة 97، بعد تمريرة من أليو ديانج لعلي معلول يسار منطقة الجزاء، والذي أرسل عرضية على رأس وليد سليمان، سددها داخل الشباك.