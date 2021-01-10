وزير الرياضة في زيارة مفاجأة للأهلي والزمالك لهذا السبب "صور"

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة مفاجأة لعدد من الأندية ومراكز الشباب، أبرزهم الأهلي والزمالك والترسانة، ومركز شباب الجزيرة، وذلك في ظل استمرار النشاط الرياضي في مصر.
وقام أشرف صبحي بتلك الجولة التفقدية للإطمئنان على تنفيذ التعليمات الطبية، والإجراءات التي أفرتها وزارة الشباب والرياضة، لاستمرار النشاط بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وتابع وزير الشباب والرياضة خلال جولته مدى إلتزام الأندية ومراكز الشباب بالإجارات الاحترازية، وإجراءات التابعد الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا، خاصةً فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، بضرورة إلتزام الاجهزة الفنية والإدارية بكافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
ورافق حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وزير الرياضة خلال جولته التفقدية بالنادي الأهلي، واستقبلهم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي في ظل غياب محمود الخطيب رئيس النادي.
وأشار مرجان مدير النادي الاهلي ، أن النادي يقوم بحملات توعية، تتضمن عقد ندوات طبية، وملصقات توعوية، وذلك من خلال اللجنة الطبية داخل النادي.
كما أكد مرجان أن الأهلي يستخدم جميه أدوات الوقاية الصحية، وعلى رأسها جهاز الكشف عن ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للإطمئنان على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالفرق المختلفة.
الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا
فاز النادي الأهلي بالامس، على فريق سيراميكا كليوباترا، في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
سجل هدف الأهلي الأول محمود عبدالمنعم كهربا هداف الدوري الآن، بالدقيقة 79، بعدتمريرة طولية رائعة من محمد مجدي أفشة مرت من الجميع، لتصل إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء سددها داخل الشباك.
وسجل وليد سليمان معشوق الجماهير هدف الأهلي الثاني بالدقيقة 97، بعد تمريرة من أليو ديانج لعلي معلول يسار منطقة الجزاء، والذي أرسل عرضية على رأس وليد سليمان، سددها داخل الشباك.
الزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم
يستضيف فريق الزمالك محتل المركزالثالث برصيد عشرة نقاط، فريق طلائع الجيش صاحب المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة.
وتقام المباراة على ملعب الجيش بالسويس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.
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