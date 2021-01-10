مصرع نجار في محافظة الشرقية بعد مشاجرة عائلية.. "تفاصيل"

لفظ نجار موبيليا بقرية البيروم بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة في مشاجرة مع زوجة ابنه وشقيقها، إثر دفعه واصطدامه بحائط خرساني تسبب في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة فاقوس، برئاسة أحمد صقر، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تفاصيل مقتل نجار الشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي لمركز شرطة فاقوس، بحدوث مشاجرة وفاة مواطن بعزبة محجوب، التابعة لقرية البيروم دائرة المركز. قررت نيابة فاقوس، برئاسة أحمد صقر، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح جثة نجار موبيليا، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بمركز شرطة فاقوس، إلى مكان المشاجرة وتبين وفاة "أحمد ع م" 56 سنة نجار موبيليا وإصابة ابنه "محمد" 37 سنة نجار بكدمات بالرأس، واتهم الأخير كل من زوجته، " إيناس إ ع" 27 سنة ربة منزل، وشقيقها" محمد" طالب بالإعدادية، وزوجة شقيقها " نورا" 23 سنة ربة منزل، بالتسبب في وفاة والده، ودفعه واصطدامه بحائط خرساني أودى بحياته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وتبين من توقيع الكشف الطبي عليها، عدم وجود إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على الزوجة وشقيقتها وزوجة شقيقها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 183 إدارى مركز فاقوس لسنة 2021.

قررت نيابة فاقوس برئاسة احمد صقر ، مدير النيابة العامة، وبآشراف المستشار حلمي عطاالله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية حبس المتهمين اربع أيام على ذمة التحقيقات.