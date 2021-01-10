لإنهاء قوائم الانتظار.. تعرف على تفاصيل مبادرة وزارة الصحة للعمليات المجانية

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية تفاصيل لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى أصحاب الحالات الحرجة والوقت يهدد حياتهم.

ما هي العمليات المجانية التي تشملها المبادرة للحالات الحرجة

وأوضحت الوزارة أن العمليات التي سيتم إجراؤها ضمن المبادرة ستشمل:"قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القساطر المخية".

رقم هاتف للتواصل الحالات الحرجة مع وزارة الصحة

وكشفت الوزارة عن رقم الهاتف الخاص بالتواصل مع المرضى وهو 15300، مؤكدة أن العمليات الجراحية ستتم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ونشرت وزارة الصحة ذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وكتبت:"بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، يتم إجراء عمليات جراحية بالمجان للمواطنين الذين يحتاجون تدخل جراحي عاجل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الرقم: ١٥٣٠٠".

إطلاق قافلة طبية لمحافظة أسوان

وفي سياق متصل كانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم عن إطلاق قافلة طبية تتجه إلى محافظة أسوان، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس للحفاظ على صحة المواطن والاطمئنان عليها، موضحة أن الكشف والعلاج بها سيكون مجانًا، معلنة عن التخصصات التي ستشملها القافلة.وزير الإسكان: 4416 وحدة تم الانتهاء منها بتكلفة تصل إلى 1,3 مليار للمشروع



وأكدت وزارة الصحة أن القافلة ستكون على مدار يومين بداية من يوم غدًا الأحد الموافق 10 يناير، وتنتهي عملها يوم الأثنين الموافق 11 يناير، وكتبت عبر صفحتها بـ"تويت:"ر"إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 10 و 11 يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، بمحافظة أسوان".