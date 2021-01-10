أحمد محسن: مستقبل مصر للإنتاج الزراعى إضافة مهمة للاقتصاد وسيوفر آلاف الفرص

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بتفقد الرئيس السيسي مشروع "مستقبل مصر الزراعي"، والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربى للوطن.

أحمد محسن: المشروع إضافة حيوية

وقال عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، إن المشروع يمثل إضافة حيوية للمشاريع القومية العملاقة، التي تنفذها الدولة من جهة وإضافة للمنتج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي لمصر من جهة ثانية.

ـحمد محسن يستعرض مقومات نجاح المشروع

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، في بيان له اليوم، أن كل مقومات النجاح للمشروع موجودة، لقربه من موانىء التصدير والمطارات والمناطق الصناعية، وكذلك لأقترابه من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، الأمر الذى يسهل نقل وتسويق المنتجات الزراعية، من أراضى المشروع إلى سائر أنحاء البلاد.

وشدد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهدف المشروع الرائدة والتي تتمثل في إنتاج منتجات زراعية، ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، والعمل على سد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة داخل الموقع، وتوفر فرص استثمارية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي سيغير وجه الحياة تماما في المنطقة الموجود فيها، كما أنه سيعود بالخير على الزراعة في مصر ومشاريع التصنيع الزراعي برمتها.