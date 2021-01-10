محمد رشاد عثمان: برلمان 2021 يؤكد انتصار القيادة السياسية للمرأة وحقوقها

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن وصول أكثر من 162 سيدة للبرلمان في مصر، خلال انتخابات مجلس النواب المصرى 2021، يؤكد انتصار الرئيس السيسي للمراة وحقوقها، ويعتبر تتويج لجهود المرأة لنيل حقوقها والحصول على تمثيل عادل في مجلس النواب.

محمد رشاد عثمان: دعم القيادة السياسية للمرأة أفعال وليس أقوال

وأشار عضو مجلس النواب، محمد رشاد عثمان، في بيان له اليوم، إلى أن دعم القيادة السياسية للمرأة لم يعد أقوالا كما كان في السابق، بل تحول إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، بالإضافة إلى قيام الرئيس السيسي بتخصيص نصف نسبة المعينين في مجلس النواب ليكونوا من النساء.

محمد رشاد: الرئيس ينتصر للمرأة

ولفت محمد رشاد، عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي ينتصر للمرأة وحقوقها، وفي عهده استطاعت أن تحوذ مكاسب سياسية وبرلمانية وتشريعية غير مسبوقة، في مقدمتها زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان إلى نحو 162 مقعد في برلمان 2021 بالمقارنة بنحو 7 مقاعد فقط في برلمان 2010.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، محمد رشاد، قائلا:" إن الانتصار للمرأة يعني الانتصار لكافة الشرائح في المجتمع وتعزيز المساواة والعدالة، كما أن تمكين المرأة توجه وطني وعالمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد رشاد عثمان، إن برلمان 2021 سيكون تاريخيًا بمعنى الكلمة ولأول مرة سيدة تتولى رئاسة أول جلسة تشريعية، وهى السيدة فريدة الشوباشي.

كما أن انتخابات مجلس النواب الماضية، كانت الأكثر شفافية ونزاهة طوال السنوات الماضية متوقعا حياة نيابية زاخرة، وسنوات من الجهد في حب الوطن ومساندة قيادته السياسية وقضاياه المتفجرة.