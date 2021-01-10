هيئة الترفيه السعودية تدعم المستثمرين ورواد الأعمال بحلول مبتكرة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تقديم عدة حلول وخدمات من شأنها تساعد المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الترفيه بالمملكة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لضمان الاستدامة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلاد العالم المختلفة من انتشار فيروس كورونا المؤثر بشكل كبير على قطاعات كبيرة بشكل سلبي.

رابط الهيئة العامة للترفيه لدعم المشروعات الصغيرة بقطاع الترفيه

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه رابط الموقع الرسمي الخاصة بها لمعرفة كافة التفاصيل، وقالت:"انطلاقًا من دور الهيئة العامة للترفيه في مساعدة قطاع الترفيه بالمملكة للنهوض وتحقيق استدامة نمو الشركات العاملة فيه، أطلقت الهيئة بتوجيه من رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ حزمة من الخدمات بالتعاون مع عدة مؤسسات تمويلية".

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وأوضحت أن تلك الخدمات التي ستوفرها تهدف إلى:

. دعم الشركات المتوسطة والصغيرة.

. تنمية قطاع الترفيه وضمان الاستدامة.

. تشجيع النشاط الترفيهي في كافة مناطق المملكة.

خدمات الهيئة العامة للترفيه لتوفير رواتب الموظفين

وبتلك الخدمات ستساهم في تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية مميزة، إضافة إلى سداد رواتب الموظفين والالتزامات المالية، وتوفير فرص عمل.

وزارة الصحة السعودية تنشر التقرير اليومي لفيروس كورونا

وفي سياق منفصل نشرت وزارة الصحة السعودية أخر إحصائيات لفيروس كورونا لليوم السبت الموافق 9 يناير 2021/ و25 جماد أول 1442، حيث أعلنت عن تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 4 حالات وفيات، بجانب تسجيل 174 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 355,382 حالة .

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وزارة الصحة السعودية تدعو المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق صحتي

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن مكونات اللقاحات المستخدمة "معتمدة من المنظمات والهيئات وهي آمنة وتم اختبارها بشكل جيد".