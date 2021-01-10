الممثل السكران.. رحاب الجمل تتواصل مع النقابة لفتح تحقيق في الواقعة

الفنانة رحاب الجمل، أثارت حالة من الجدل الواسعة خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب تصرف صادم من فنان مشهور رفضت ذكر اسمه على الملىء.

قصة الممثل السكران

كتبت "الجمل"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

استطردت الفنانة رحاب الجمل حديثها، قائلة: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. أنا هاربيك".

موقف نقابة المهن التمثيلية من الممثل السكران

أوضحت رحاب الجمل، أن نقابة المهن التمثيلية تدخلت وفتحت تحقيقًا حول الواقعة برئاسة الفنان أشرف زكي بعدما خرجت لتؤكد أنها لن تتستر عن ما حدث.

وجهت "رحاب" الشكر لنقابة المهن التمثيلية، في منشور آخر قائلة: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين ولعمل الازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ الازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

آخر أعمال رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل، في عدد كبير من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، محمد مهران، أحمد داش، دنيا عبد العزيز، ريم سامي، سلوى عثمان، وباقة لامعة من نجوم الفن.

الجدير بالذكر، أن الفنانة رحاب تصور مشاهدها في مسلسل "وكل ما نفترق" مع أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف من إخراج كريم العدل.