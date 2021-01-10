نتيجة مباراة الزمالك الآن أمام طلائع الجيش

فاز الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0، وصعد للمركز الثاني بجدول الترتيب.



يستضيف فريق الزمالك اليوم فريق طلائع الجيش، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا للمركز الثالث برصيد عشرة نقاط، بينما يدخل طلائع الجيش المباراة بالمركز الأخير بترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.

ويدخل الزمالك بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد، خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد – أسامة فيصل – حسين فيصل.

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تشكيل الزمالك



واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي ضم كل من:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

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الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل طلائع الجيش





حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوطي – احمد زولا.

الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين - احمد سمير – محمد شحاتة – اسلام محارب.

الهجوم: عمرو جمال

ويدخل الزمالك المباراة بعدما حقق الفوز على فريق إنبي بالجولة الخامسة، بنتيجة 2-1، حيث سجل للزمالك كل من يوسف أوباما "44"، أشرف بن شرقي "6"، وسجل لإنبي رامي صبري بالدقيقة 68.

على الجانب الآخر يدخل نادي طلائع الجيش قادما من هزيمة من الاتحاد اليكندري بنتيجة 2-1، أيضا، حيث سجل لطلائع الجيش أحمد سمير بالدقيقة 30، بينما سجل للاتحاد السكندري كل من رزاق سيسيه "41"، روماريو ويليامز بالدقيقة 90.

وبعد تلك المواجهة تنتظر الزمالك مباراة أمام النادي المصري يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 من يناير الجاري، بينما تنتظر طلائع الجيش مواجهة أمام واي دجلة يوم الخميس القادم.