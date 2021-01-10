وظائف صندوق دوت الخليج 2021.. تعرف على كيفية التسجيل والتواصل

وظائف صندوق دوت الخليج 2021، مساعدات ومساهمات صندوق دوت الخليج لا تتوقف عند حد معين أو الاقتصار على دعم مادى فقط، بل يمتد الأمر إلى توفير وظائف واتاحة العمل إلى الشباب المتوقف عن العمل إما بسبب جائحة كورونا أو بسبب ظروف اقتصادية طاحنة، حيث يقدم كل فترة فرص من خلال الموقع الرسمى، أو من خلال الصفحة على الفيسبوك.

وظائف صندوق دوت الخليج

وتأتى الوظائف الذى يوفرها صندوق دوت الخليج، بالتنسيق مع الوزارات والشركات المختلفة بالدولة المصرية، وتتنوع بين عمل إدارة أو تخصصي، كما تتعدد الأماكن التى يوجد بها تلك الوظائف حيث تتوافر فى كل محافظات مصر، من الإسكندرية وحتى أسوان، ويمكن طرح فرصة لعامل إدارة أو فنى.

تسجيل وظائف صندوق دوت الخليج 2021

يوفر صندوق دوت الخليج، كل الوسائل الممكنة للتسجيل فى دوت الخليج، أو التواصل مع المسئولين ، وذلك من خلال إرسال البيانات الشخصية عبر البريد الإلكترونى الذى يتيحه الصندوق، بالإضافة للأعمال السابقة والخبرات المتراكمة، والسيرة الذاتية بدءًا من النشأة والأعمال السابقة، ومن الضرورى أيضًا التأكيد على الجهة التى يود المراسل الالتحاق بها.

انطلاقًا من الدور الوطنى لصندوق دوت الخليج، فهو لا يقتصر على طرح الأعمال المتاحة والشاغرة داخل مصر فقط، حيث يمتد الأمر إلى اتاحة العمل خارج مصر أيضًا، حيث يوفر فى الدول العربية مثل الإمارات والكويت والسعودية والبحرين، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، أو الهجرة، كما يوفر فرصل عمل فى الداخل بالتنسيق مع مكاتب التشغيل المعتمدة سواء الخاصة أو الحكومية.

وكان صندوق دوت الخليج، قد طرح منذ فترة عددًا من الوظائف فى المجال الصحى، بشكل خاص سواء فى التمريض ومتخصصين فى الجانب النفسى، والسائقين، وأخصائي اجتماعيًا، ومن الضرورى أن يقدم الراغب فى العمل سيرته الذاتية وخبراته خالية من الأخطاء، وواضحة بشكل جيد دون غموض أو إبهام.

وكان المسئولين عن صندوق دوت الخليج، قد وقعوا بروتوكول تعاون مع شركة أسواق مصر، والمستهدف من خلال توفير وظائف للشباب، حيث يتم دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.