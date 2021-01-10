تامر حسني يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره "تفاصيل"

انهى الفنان تامر حسني تسجيل اغنيته الجديدة الخاصة بحفل افتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، ليبهر الجمهور ومشجعي كرة القدم كعادته.

أغنية حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

حرص تامر حسني على تصوير الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر، وذلك ما بين القاهرة وأسوان والجلالة العين السخنة، كما سيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضي عالمي ضخم ليكون الأول من نوعه في مصر.

يقدم تامر حسني معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعدة من اكتشافه وهي هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، ومن إخراج أشرف حمدي، كما بدأ تامر حسني تحضيرات و تجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي و سيقام الافتتاح يوم الخميس 13 يناير.

آخر أعمال تامر حسني

ابدع الفنان تامر حسني خلال الفترة الاخيرة ليستحوذ على "التريند" في نهاية العام الماضي، ليستكمل حلقة نجاحته بأغنيته الجديدة "خليك فولاذي" التي طرحها في أول أيام السنة الجديدة أثناء حفلته.

ويقول مطلع الأغنية، "ليها طريقة فى البواخة.. الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقفلها.. ولما تقلب وشها عليك فى يوم.. وتتعوجلك مستحيل تعدلها.. وبتبقى حاسس فجأة أنك لوحدك.. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك.. بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة.. قدامك الف فرصة في أكتر من طريقة.. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي.. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي .. ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعى أي واحدة .. لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف.. لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازى".

تصدر ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه، حيث يتضمن الألبوم عدد كبير من الأغاني ومنها: "طمعتيني، قد الفراق، كرهتني في الحب، بألف سلامة، في جمال كده، قولني كلام.