باسم سمرة يرد على رحاب الجمل بعد واقعة الممثل السكران

رحاب الجمل تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد منشورها الذي أثار حالة واسعة من الجدل، حيث بدأ الأقاويل وتخمينات الجمهور تنتشر حول الممثل السكران حسب وصف الفنانة رحاب الجمل له.

تسائل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن الفنان الذي هاجمته رحاب الجمل، إلا أن الكثير قد رجح أن المقصود هو الفنان باسم سمرة.

باسم سمرة يرد على رحاب الجمل

بعد تداول اسم الفنان باسم سمرة بجانب منشور الفنانة رحاب الجمل الذي هاجمت فيه ممثل مشهور رفضت ذكر اسمه، وانتشار العديد من الأقاويل التي تشير بكونه الممثل السكران حسب ما ورد في منشور رحاب الجمل، خرج الفنان باسم سمرة ليرد على اتهام الفنانة رحاب الجمل له بالإساءة لها ولبقية أبطال فيلم "الديك العياط"، أثناء التحضير للعمل

نشر باسم سمرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة له وعلّق كاتباً:"الكلام مش بفلوس يا جملاوي".

رحاب الجمل تهاجم ممثل مشهور

كتبت "الجمل"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

استطردت الفنانة رحاب الجمل حديثها، قائلة: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. أنا هاربيك".

وتابعت: " الشكر لنقابة المهن التمثيلية، في منشور آخر قائلة: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين ولعمل الازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ الازم وتحويل الموضوع للتحقيق".