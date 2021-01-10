الزمالك على أنغام مدرسة الفن يفوز ويصعد للوصافة.. طالع الأهداف

حقق فريق نادي الزمالك فوزا هاما على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وقدم الزمالك أداءا رائع استحق عليه الفوز بالمباراة رغم سهولة المنافس الذي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.

أهداف الزمالك اليوم



سجل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول بالدقيقة السابعة عشر، بعد عرضية متقنة من حازم إمام من جهة اليمين قابلها أوباما برأسية رائعة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يمين محمد بسام

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وفي بداية الشوط الثاني لدغ إمام عاشور هدف الفارس الأبيض الثاني، بعدما عاندته التسديدة الأولى بالشوط الأول، وذهبت للقائم، سجل من الثانية بالدقيقة 48.

كلل إمام عاشور مجهوده الرائع بهدف ثاني بالدقيقة 71، بعد تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إمام عاشور المتمركز يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وبذلك الفوز يصعد نادي الزمالك للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد ثلاثة عشر نقطة، بينما يتجمد طلائع الجيش عن نقطة واحدة بالمركز الأخير بجدول الترتيب.

تشكيل الزمالك



ودخل جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي للقلعة البيضاء المباراة، بتشكيل ضم كل من:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

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الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد.

بينما دخل عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من:

حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوطي – احمد زولا.

الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين - احمد سمير – محمد شحاتة – اسلام محارب.

الهجوم: عمرو جمال.

مجموعة الزمالك



ويشهد نادي الزمالك فترة رائعة على مستوى النتائج، بالرغم من الأجواء المحيطة الغير صافية، التي تشهد شكوك حول رحيل عدد من لاعبي نادي الزمالك أبرزهم مصطفى محمد الراغب في الاحتراف.

وعلى المستوى الأفريقي فقد صعد نادي الزمالك لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، بعدما انسحب فريق جازل التشادي من دور ال32 بالبطولة.

وضمت مجموعة نادي الزمالك بالبطولة كل من:

1- الترجي التونسي

2- الزمالك

3- مولودية الجزائر الجزائري

4- تونغيث السنغالي