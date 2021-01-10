حسام صالح: برلمان 2021 تتويجًا لتاريخ المرأة في السعي لنيل حقوقها

أكد النائب حسام صالح، عضو مجلس النواب، أن برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، ويعكس ثقة القيادة السياسية بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة.

حسام صالح: الرئيس حريص على تمكين المرأة

وأشار عضو مجلس النواب، حسام صالح، فى بيان له اليوم، إلى أن تخصيص الرئيس السيسي، نصف قائمة التعيينات بمجلس النواب للمرأة، يؤكد حرصه على تمكين المرأة والثقة بقدراتها وإيمانه العميق بإمكاناتها السياسية ووطنيتها الدافقة.

وشدد عضو مجلس النواب، حسام صالح، على أن الرئيس السيسي ينتصر للمراة وحقوقها، وفي عهده استطاعت أن تحوذ مكاسب سياسية وبرلمانية وتشريعية غير مسبوقة، في مقدمتها زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان إلى نحو 162 مقعد في برلمان 2021، بالمقارنة بنحو 7 مقاعد فقط في برلمان2010.

حسام صالح: الانتصار للمرأة يعزز المساواة والعدالة

وألمح عضو مجلس النواب، حسام صالح، إلى أن الانتصار للمرأة يعني الانتصار لكافة الشرائح في المجتمع وتعزيز المساواة والعدالة. كما أن تمكين المرأة توجه وطني وعالمي.

وأضاف نائب البحر الاحمر، حسام صالح، قائلا:" أن انتخابات مجلس النواب الماضية والتي شهدت صعود المرأة والشباب، كانت الأكثر شفافية ونزاهة طوال السنوات الماضية، متوقعا حياة نيابية زاخرة، وسنوات من الجهد في حب الوطن ومساندة قيادته السياسية وقضاياه المتفجرة خلال السنوات المقبلة.

وأردف عضو مجلس النواب، حسام صالح، قائلا:" إن التحديات أمام الوطن كبيرة، وهى تفرض على مجلس النواب مسؤولية مضاعفة للنظر في كل القضايا المطروحة..