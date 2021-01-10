خطوات الاستعلام على الدفعة 38 من حساب المواطن برقم الهوية

يستعد حساب المواطن السعودي غدًا الأحد لإيداع الدفعة 38 لشهر يناير 2021 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وذلك يوم غد الأحد الموافق العاشر في الشهر، وهو الموعد الذي قرر تثبيته العاهل السعودي لصرف العائد الشهري لبرنامج حساب المواطن باليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

خطوات الاستعلام على الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن برقم الهوية

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

. يقم المستفيد بزيارة البوابة الرسمية لحساب المواطن.. يختار من الخدمات الإلكترونية للمواطنين خدمة "الاستعلام عن أهلية حساب المواطن".. كتابة رقم الهوية الوطنية وتلك الخاصة بالمواطن السعودي فقط ، وذلك لأن برنامج حساب المواطن مخصص للمواطنين السعوديين فقط.. قم بكتابة رمز الدخول للتحقق.. واخيرًا الضغط على الاستعلام وبعدها تظهر نتيجة الأهلية.وحتى يتمكن الشخص من التسجيل في حساب المواطن لابد أن تتوافر لديه عدة شروط منها:. أن يكون المستفيد المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج الأراضي السعودية لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.. أن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.يذكر أن معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.