غادة على: التنسيقية تحاول الانتقال بفكرة "السياسة بمفهوم جديد" إلى البرلمان

قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" إن التنسيقية تحاول الانتقال بفكرتها المحورية " السياسة بمفهوم جديد"، إلى البرلمان، وأشارت إلى أن التكوين الأساسى للتنسيقية هى تجمع حزبيين وسياسيين جادين، للمناقشة والحوار.

غادة عادل: يوجد داخل التنسيقية تنوع حزب

وتابعت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، خلال حديثها على فضائية سي بي سي:" داخل التنسيقية يوجد تنوع حزبى وفكرى غير عادى، حيث يوجد جميع الفئات، حتى من هم غير العاملين فى السياسة.

غادة على: نختلف داخل التنسيقية على المتغيرات

وأضافت عضو مجلس النواب، غادة على، نختلف داخل التنسيقية على المتغيرات غير الثابتة، والآراء والأفكار، لكننا نقف على أرضية ثابتة وهى حب الوطن، والاختلافات الفكرية الأخرى صحية ولا أزمة بها.

واستكملت عضو مجلس النواب، غادة على خلال حديثها لسي بي سي:" تمكين الشباب أصبح واقع، ونرى الآن نواب محافظين، ومعاونيين، وهدفنا أن نصدر صورة للعالم،أن مصر فى ثوبها الجديد، ونأمل جميعًا أن تكون مصر قد الدنيا، ونحتاج بالتأكيد تنمية من الناحية الدستورية والتشريعية.