رسميا.. سقوط الحصانة عن نواب برلمان 2015... وأعضاء مجلس 2021 يكتسبونها

سقطت الحصانة النيابية عن أعضاء برلمان 2015، مع دقات الساعة الثانية عشرة مساء السبت، المقدرر عددهم بـ409 نائب من أصل 596 مع استمرار 177 ببرلمان 2021، مع وضع الاعتبار فى وجود استقالات ووفيات من أعضاء المجلس المنتهي ولايته، فى الوقت الذي اكتسب أعضاء برلمان 2021 الحصانة فى ذات التوقيت المقدرين بـ592 مع وضع الاعتبار وجود 4 مقاعد لم يتم حسمهم حيث 3 وفيات وتأجيل مقعد ديرمواس بمحافظة المنيا.

سقوط حصانة مرتضي منصور رسميا

النائب مرتضي منصور، وهيثم الحريري، وأحمد طنطاوي وخالد يوسف، أكمل قرطام، وكمال أحمد وعبد المنعم العليمي، ومجدي مرشد، وغيرهم من الـ409 أبرز النماذج التى سقط من عليهم الحصانة النيابية، ومن ثم أصبحوا متساويين مع المواطنين دون حصانة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تنطلق أعمال مجلس النواب 2021 يوم الثلاثاء المقبل بأداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ويعقبهم انتخابات اللجان النوعية المقدر بـ25 لجنة، وسط ترجيحات بحسم ترشح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب علي رئاسة مجلس النواب 2021، بعد تكنهات استمرت لأيام بشأن الدفع بالمستشار حتفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى منافسته علي هذا المقعد.

الدكتور علي عبد العال ورئاسة برلمان 2021

النائب مصطفي بكري أكد هذه الترجيحات مؤخرًا، مؤكدا علي مواصلته لرئاسة المجلس، بعد أن تحدث فى وقت لاحق من مساء الخميس الماضي بأن هيئة المكتب لم تحسم بعد وخاصة علي مستوي رئاسة المجلس، فيما يرجح أيضا الدفع بالمستشار أحمد سعد الدين، فى وكالة المجلس ولم يحسم مقعد الوكالة الثاني حتي الآن، خاصة أن حزب الوفد يضغط من أجل استمرار النائب سليمان وهدان فى منصب الوكالة.

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم تم الإعداد والاستعداد لكل تفاصيل هذه الجلسة، قائلا:" كل حاجة معمول حسابها بخصوص الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021".

جاء ذلك في تصريحاته له مساء السبت، مع برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي، مؤكدًا علي أن كل الاستعدادات والتفاصيل ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية فى ضوء تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، ومن ثم الحق فى الصحة مقدم علي كل التفاصيل التى تحركت فيها الأمانة العامة بشأن هذه الجلسة، خاصة أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلي أن فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، حيث 50% للأولي و50%للثانية، ومن ثم تم بدء العمل علي هذا الأساس لتقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها، حيث أنه فى الإجمالي تستوعب نحو 610 مقعد.

فى السياق ذاته أكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي تقسيم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أن التحدي الأكبر سيكون ذات صلة بعملية الخروج والدخول من القاعة فترة التناوب، وهو أمر سيساعد علي الانتهاء منه إلتزام النواب بالإجراءات، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

وأكد علي أنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وواصل المستشار محمود فوزي حديثه بالتأكيد علي أن التدابير الإجرائية من إرتداء الكمامة والشكف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخري توعية لا يمكن الحياد عنها إطلاقا، علي كل من يتواجد بالمجلس، ويتم تفعيلها بشكل متواصل وذلك فى ضوء مواجهة أزمة كورونا، بجانب الإجراءات الاستثنائية الأخري الخاصة بالتباعد الإجتماعي، مشيرا إلي أنه رؤي عدم إلزام النواب عدم إجراء تحالي البي سى أر، خاصة أنه من الوارد بعد الانتهاء من التحليل يصاب، ومن ثم فهو دون جدوي علي مستوي التوقيت، ولكن من لديه أعراض من النواب معروفة بشأن الإصابة عليه الإلتزام بالتدابير اللازمة لاتخاذها.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا إيهم بعد اصطحاب مرافقين، وفى حالة وجود سائقين عدم التواجد معهم علي مدار اليوم، حيث يتم التوصيل والمغادرة.