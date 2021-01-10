الأوقاف تقرر إغلاق مسجد بالفيوم لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان له، إن ذلك جاء بناء على ما ورد من مديرية أوقاف الفيوم بشأن التزام رواد المسجد بالإجراءات الاحترازية، ولحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت اللجنة، أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا فى غلق بيوت الله عز وجل.

واختتمت اللجنة: "نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء".