جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى، عبر صفحته بفيس بوك، أن هذا الرابط على الفيسبوك هو صفحة مزورة تنشر كل ألوان الشائعات وتثير البلبلة.
وقال الوزير: "أرجو الانتباه إلى أن المصدر الرسمي الوحيد لكل ما يتعلق بالوزارة هو الموقع الرسمى للوزارة وصفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحتى على الفيس بوك".
وتابع: "أرجو عدم تداول أى معلومات بدون التحقق أولا من موقعنا، إذا لم تجد الخبر على موقعنا فهو كاذب وشائعة".
موقع وزارة التربية والتعليم
صفحة الوزارة على الفيسبوك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم : هناك صفحات مزورة تنشر شائعات على فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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