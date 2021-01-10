وزير التعليم : هناك صفحات مزورة تنشر شائعات على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى، عبر صفحته بفيس بوك، أن هذا الرابط على الفيسبوك هو صفحة مزورة تنشر كل ألوان الشائعات وتثير البلبلة.



وقال الوزير: "أرجو الانتباه إلى أن المصدر الرسمي الوحيد لكل ما يتعلق بالوزارة هو الموقع الرسمى للوزارة وصفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحتى على الفيس بوك".



وتابع: "أرجو عدم تداول أى معلومات بدون التحقق أولا من موقعنا، إذا لم تجد الخبر على موقعنا فهو كاذب وشائعة".

موقع وزارة التربية والتعليم

صفحة الوزارة على الفيسبوك