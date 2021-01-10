وفاة المستشار حمدان فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

جدة - نرمين السيد - وتولى المستشار حمدان فهمى أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014 والمتحدث باسمها، وانتُدب إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة المفوضين. وتخرج المستشار حمدان فهمى فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979، وفى أكتوبر 2015 تم الموافقة على إعارة المستشار حمدان فهمى إلى دولة الكويت كمستشار قانونى لمجلس الأمة الكويتى وذلك حتى سبتمبر 2016، ليعود الى عمله نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.

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