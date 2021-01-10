الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد : دافئ نهارا وعظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إن الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 22 12

وادى النطرون 22 12

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 23 11

سيوة 23 10

بورسعيد 21 16

دمياط 21 16

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 21 04

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 17 07

الطور 26 13

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 26 10

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 28 11

ادفو 28 12

أبوسمبل 27 14

الوادى الجديد 28 11

شلاتين 29 19

ابو رماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 19