رسميًا.. النيابة الإدارية تعلن فتح باب التقديم عن مسابقة للتعيين بوظيفة معاون نيابة والشروط والتفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت النيابة الإدارية عن فتح باب التقديم لمسابقة من أجل التعيين في بوظيفة معاون نيابة، وذلك لخريجي كلية الشريعة والقانون وكلية الحقوق وكلية الشرطة ولك لدفعة 2018، كما أعلنت عن الشروط والتفاصيل والشروط العامة التي نص عليها القانون. النيابة الإدارية تعلن فتح باب التقديم عن مسابقة للتعيين بوظيفة معاون نيابة أن لا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

عدم زيادة عمر المتقدم عن 30 سنة، وذلك في يوم 27 يناير الجاري.

اجتياز المقابلة الشخصية وجميع الإختبارات التي تجريها النيابة.

اجتياز الإختبارات المطلوبة وثبوت اللياقة الطبية وفق الحاليل والفحوص التي يتم إجرائها.

سحب الملفات يوم 16 يناير وحتى يوم 27 يناير، مقابل سداد مبلغ 400 جنيه.

التقديم في مقر النيابة الادارية ميدان النجدة في 6 أكتوبر. شروط سحب الملف والأوراق المطلوبة صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع التأكد من الأصل ووجوده للإطلاع عليه.

صورة شهادة المؤهل مع التأكد من الأصل ووجوده للإطلاع عليه.

بالنسبة للمتقدمين من شاغلي الوظائف الحكومية أو كلية الشرطة يشترط موافقة جهة العمل.

ضرورة الإلتزام ببالمواعيد المذكورة لسحب الطلبات، واستيفاء جميع الشروط اللازمة. قد يهمك أيضاً: كما أكدت النيابة الإدراية خلال إعلانها عن مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة، بأن لن يتم الإلتفات إلى أي طلبات أو ملفات غير مستوفاه للشروط والأوراق المذكورة، كما يشترط طباعة استمارة البيانات الآتية واستكمال جميع بيانتها وتقديمها مع صورة البطاقة وشهادة الملف كشرط أساسي لسحب الملف. وللتسجيل الإلكتروني ورابط الإستمارة لطبعها وملئ البيانات الموجودة بها من خلال هذا الرابط

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