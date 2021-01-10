الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للدفء بارد ليلا.. والصغرى فى القاهرة 14

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأحد، على عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد، أن يكون طقس ، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وتتكون الشبورة المائية صباحا، بينما يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويميل الطقس إلى البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 22 12

وادى النطرون 22 12

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 23 11

سيوة 23 10

بورسعيد 21 16

دمياط 21 16

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 21 04

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 17 07

الطور 26 13

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 26 10

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 28 11

ادفو 28 12

أبوسمبل 27 14

الوادى الجديد 28 11

شلاتين 29 19

ابو رماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 19