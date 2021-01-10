يقدم صوت الأمة فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن غرامات "التزويغ" أو محاولة استقلال القطارات بدون شراء تذاكر، حيث تقوم هيئة السكة الحديد فى هذه الحالة بتحصيل قيمة التذكرة بجانب الغرامة المقررة التى تختلف حسب نوع القطار ودرجته وفق التالى: 1ـ العربات الـ TOP VIP المحلقة ببعض القطارات العاملة بنظام الـ VIP تبلغ قيمة غرامتها 100 جنيه. 2ـ عربات القطارات العاملة نظام الـ VIP تبلغ قيمة غرامتها 40 جنيها. 3ـ القطارات الأسبانى والفرنساوى تبلغ غرامتها 30 جنيها. 4ـ القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الدينامكية (العادية) غرامتها 50 جنيها. 5ـ عربات القطارات المميزة والمطورة (العادية) غرامتها 20 جنيها. 6ـ القطارات العاملة على خطوط الضواحى تبلغ غرامتها 15 جنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرامات "التزويغ" بالسكة الحديد تختلف وفق نوع القطار ودرجته.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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