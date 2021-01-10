مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعربت مصر، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا وذوي ضحايا الطائرة التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها ٦٢ شخصًا.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن مصر، حكومةً وشعبًا، تؤكد تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم.