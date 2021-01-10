مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعربت مصر، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا وذوي ضحايا الطائرة التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها ٦٢ شخصًا.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن مصر، حكومةً وشعبًا، تؤكد تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم.
وقالت القوات البحرية في إندونيسيا إنها توصلت إلى موقع في البحر يُعتقد أن طائرة ركاب من طراز بوينج 373 تحطمت وسقطت فيه بُعيد إقلاعها من مطار العاصمة جاكرتا يوم السبت.
واختفت طائرة مدنية إندونيسية على متنها 62 شخصا عن الرادارات بعد أربع دقائق من انطلاقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.
وقال موقع تتبّع الرحلات الجوية "فلايت تراكر توينتي فور" إن الطائرة التابعة لشركة سريويجايا فقدت أكثر 3000 متر من ارتفاعها في أقل من دقيقة.
وأفاد شهود بأنهم رأوا وسمعوا دوي انفجار واحد على الأقل.
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