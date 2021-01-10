نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات على كوبرى الحدائق و15 مايو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق الإسماعلية اتجاه بورسعيد والإسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى طريق الكريمات والفيوم والعين السخنة وطريق شبرا بنها الحر لوجود شبورة مائية كثيفة.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، دفعت بخدمات مرورية صباحية بمعظم المحاور لمنع الحوادث خلال الشبورة.

كما جرى أيضا غلق طريق أسيوط الغربى، كذلك الأمر عند محور 26 يوليو فى الاتجاهين بسبب وجود شبورة مائية كثيفة.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن وصلة المريوطية عند منزل طريق الواحات بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر عند وصلة 15 مايو المتجه للمهندسين.

كما ظهرت بعض الكثافات المرورية أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند كوبرى السيدة عائشة.