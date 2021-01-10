القوى العاملة: التفتيش على إجراءات كورونا بـ52297 منشأة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 52 ألفا و297 مصنعاً وشركة خلال الـ9 أشهر الماضية، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وحسب التقارير الواردة من المديريات فى جميع محافظات الجمهورية، جاءت محافظة قنا فى المقدمة بالتفتيش على 6230 منشأة، والمنيا 5058، وسوهاج 3857، والقليوبية 3107، والشرقية 3055، ودمياط 3049، والبحيرة 2863، والغربية 2185، القاهرة 2010، وكفر الشيخ 1720، والجيزة 1673، وأسيوط 1567، ومرسى مطروح 1557، والدقهلية 1553، وبورسعيد 1534، والأقصر 1516، والإسماعيلية 1478، وبنى سويف 1302، والمنوفية 1285 والإسكندرية 1162 منشأة.

وجاءت فى الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 1090، والوادى الجديد 949، والبحر الأحمر 740، وأسوان 690، والفيوم 622، والسويس 472 منشأة.

وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.