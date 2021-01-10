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ومن جانبه أكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ على آليتى العرض والطلب بسوق الدواء المصرى، للعمل بشكل استباقى واستشعار أى مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض.
كما أشار إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسؤولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها أو مثائلها.
وأضاف أن هيئة الدواء تعمل حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية- بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التى تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء تدشن خطا ساخنا لتلقى الشكاوى عن نقص الأدوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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