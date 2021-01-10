هيئة الدواء تدشن خطا ساخنا لتلقى الشكاوى عن نقص الأدوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الخط الساخن الخاص بها "15301"، لتقديم خدمة تلقى شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية وأماكن توافرها - كمرحلة أولى، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية للتيسير على المواطنين وفتح سبل تواصل مستمرة مع المواطنين وخصوصا فيما يتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية والمتابعة الدائمة والمستمرة لآليات تداول تلك المستحضرات.





ومن جانبه أكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ على آليتى العرض والطلب بسوق الدواء المصرى، للعمل بشكل استباقى واستشعار أى مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض.

كما أشار إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسؤولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها أو مثائلها.

وأضاف أن هيئة الدواء تعمل حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية- بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التى تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.