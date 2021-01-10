بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط بأسيوط

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعى الغربى غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر او2 حـارة مـــرورية لكـل اتجـــــاه.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 81.7% وتشمل 13 عملا صناعيا (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ ) ) منها عدد(2) كبارى رئيسية وهي (كوبرى أعلي نهر النيل - كوبرى أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم .

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية المشروع في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.

وأكد الوزير على هامش جولته أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محوراً بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء عدد 7 محاور وهي ( طما – جرجا – بني مزار - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) والاربعة الاخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجاري تنفيذ عدد 5محاور وهي (ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج ) وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور وهي ( منفلوط – شمال الأقصر ) اعتبارًا من خطة العام المالي القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية ج.

وأشار إلى أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وكان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية،فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.