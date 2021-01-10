خد بالك.. غلاية المياه وراء ارتفاع فاتورة كهرباء منزلك

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ربات البيوت بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

ويحرص الجهاز على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بالطرق السليمة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه –يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها-.

4- لا بد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.