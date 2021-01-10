الحكومة الكينية تعلن اشتراطات جديدة للسفر.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الكينية عن أنه - اعتبارًا من أول يناير 2021 - يتعين على جميع المسافرين إلى كينيا – بما في ذلك المواطنين المصريين – التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية قبل السفر إلى كينيا، وذلك من خلال الرابط التالي: http://evisa.go.ke/evisa.html ، علمًا بأنه تم إيقاف منح التأشيرات عند الوصول إلى المطار

وقالت السفارة المصرية في نيروبي إنه يتعين على جميع المواطنين المصريين المسافرين إلى كينيا الحصول على شهادة تثبت الخلو من كوفيد-19 معتمدة من وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة الكينية قبل السفر إلى كينيا وذلك من خلال الرابط التالي: https://ears.health.go.ke/airline_registratio.

وأعربت السفارة عن فائق تقديرها لأبناء الجالية المصرية بكينيا.

وتعد كينيا من أجمل الدول الأفريقية، ويزداد عدد الزوار الذين تستقبلهم عامًا بعد عام وخاصة من عشاق رحلات المغامرات والسفاري الراغبين بلقاء الحيوانات البرية دون حواجز إلى جانب عشاق الرحلات البحرية على شواطئها الجميلة، وتعد تكلفة السياحة في كينيا متوسطة مقارنة بدول أخرى وقبل زيارتها يجب عليك التعرف على تكاليف السفر في كينيا.