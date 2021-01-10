الحكومة الكينية تعلن اشتراطات جديدة للسفر.. تفاصيل

وأعربت السفارة عن فائق تقديرها لأبناء الجالية المصرية بكينيا.
وتعد كينيا من أجمل الدول الأفريقية، ويزداد عدد الزوار الذين تستقبلهم عامًا بعد عام وخاصة من عشاق رحلات المغامرات والسفاري الراغبين بلقاء الحيوانات البرية دون حواجز إلى جانب عشاق الرحلات البحرية على شواطئها الجميلة، وتعد تكلفة السياحة في كينيا متوسطة مقارنة بدول أخرى وقبل زيارتها يجب عليك التعرف على تكاليف السفر في كينيا.
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