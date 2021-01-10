عاجل.. فتح جميع الطرق المغلقة ما عدا شبرا بنها الحر

جدة - نرمين السيد - وكانت الإدارة قد أغلقت 12 طريقا فى عدد من المحافظات، بسبب الشبورة الكثيفة منعا لوقوع الحوادث وحفاظا على سلامة المواطنين.

وتم غلق طريق أسيوط الغربى من كمين دلجا حتى كمين العدوة نطاق محافظة المنيا أمام حركة السيارات لوجود شبورة، كما تم غلق طريق العين السخنة، هذا إلى جانب طريق الإسماعيلية اتجاه بورسعيد، طريق الإسكندرية الصحراوى، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس أمام حركة المرور، وغلق طريق السويس، إلى جانب طريق الإسماعيلية أيضا.

كما تم غلق طريق العلمين، وطريق أسيوط الغربى، وطريق الكريمات، ومحور 26 يوليو فى الاتجاهين، وطريق بلبيس الصحراوى.