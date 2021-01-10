جدة - نرمين السيد - وكانت الإدارة قد أغلقت 12 طريقا فى عدد من المحافظات، بسبب الشبورة الكثيفة منعا لوقوع الحوادث وحفاظا على سلامة المواطنين.
وتم غلق طريق أسيوط الغربى من كمين دلجا حتى كمين العدوة نطاق محافظة المنيا أمام حركة السيارات لوجود شبورة، كما تم غلق طريق العين السخنة، هذا إلى جانب طريق الإسماعيلية اتجاه بورسعيد، طريق الإسكندرية الصحراوى، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس أمام حركة المرور، وغلق طريق السويس، إلى جانب طريق الإسماعيلية أيضا.
كما تم غلق طريق العلمين، وطريق أسيوط الغربى، وطريق الكريمات، ومحور 26 يوليو فى الاتجاهين، وطريق بلبيس الصحراوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فتح جميع الطرق المغلقة ما عدا شبرا بنها الحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.