صور.. عبد العال: معدات بـ100 مليون جنيه لنظافة القاهرة

جدة - نرمين السيد - جا ء ذلك خلال تفقده عددا من المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكد المحافظ أن هذه الدفعة تأتى ضمن منظومة رفع كفاءة النظافة المتكاملة التى تتم على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، لافتا إلى أن المعدات الجديدة ستساعد فى رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة فى كل الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وقال المحافظ إنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة، واستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

ومن جانبه، أشار إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة ستدخل ضمن المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، وتضم 9 سيارات قلاب رينو سعة 40 مترا مكعبا، و22 هوكلفت مرسيدس، ومعه 44 صندوقا سعة الصندوق الواحد 24 مترا مكعبا، و3 لودر كاتر بلار وسط، بالإضافة إلى 3 مغسلة سيارات كبيرة، و3 مولدات كهربائية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم توزيع المعدات على 3 مناولات ثابتة بالمقطم ومنشية ناصر وشارع بورسعيد بحدائق القبة، بالإضافة إلى 3 محطات متحركة بشرق مدينة نصر ومحطة بعين شمس.