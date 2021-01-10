محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب، والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كيلو مترات.





وطالب محافظ القاهرة، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير، خاصة وأن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه، حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى. وأشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة، أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير.

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