نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد صناعة الإعلان في ملتقي علمي بإعلام القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعقد كلية الإعلام ويبينار يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى؛ عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتورة داليا محمد عبد الله؛ رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان، وذلك لمناقشة نتائج دراسة علمية عن حصاد صناعة الإعلان فى مصر فى 2020. وقد أجرى قسم العلاقات العامة والإعلان هذه الدراسة باستخدام استبيان عن طريق المقابلة الشخصية على عينة بلغ عددها 1797 مفردة من الذكور والإناث فى مختلف محافظات مصر ومن فئات عمرية مختلفة، واشترك طلاب المستوى الرابع فى جمع البيانات تحت إشراف رئيسة القسم و31 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وقد تناول الاستبيان العديد من الأسئلة منها أفضل الإعلانات التجارية والاجتماعية التى شاهدوها طوال عام 2020، وأفضل شعار لإعلان تجارى وآخر يتعلق بالتسويق الاجتماعى أو القضايا المجتمعية، وأفضل وكالة إعلانية و.. غير ذلك من الأسئلة. والجدير بالذكر أنه سيتناول الويبينار مناقشة نتائج هذه الدراسة وتحليل عدد من أساتذة القسم لهذه النتائج، وتقديم العديد من التوصيات للارتقاء بصناعة الإعلان فى مصر، كما سيتم تكريم المؤسسات الفائزة.



