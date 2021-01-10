نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https:moe-register.emis.gov.eghomeindex

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 1012021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

https:moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).