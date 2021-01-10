وفاة هادي الجيار متأثرًا بكورونا والجنازة ظهر اليوم

هادي الجيار قيمة فنية كبيرة ترك عالمنا ورحل للرفيق الأعلى في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليستيقظ جمهوره وزملائه بالوسط الفني على صدمة رحيله.

تفاصيل تدهور الحالة الصحية لهادي الجيار



وأعلن الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان هادي الجيار داخل مستشفى الهرم، موضحًا أنه سيتم تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

هادي الجيار وكورونا



يذكر أن الفنان هادي الجيار أعلن لجمهوره خبر إصابته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب الراحل وقتها: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

هادى الجيار يعلن إصابته بفيروس كورونا

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ساعد على تدهور حالته الصحية ولن يتمكن من الصمود أمام الفيروس اللعين وهزمه في أيام هو إجرائه عملية قلب مفتوح من فترة.

المخرج تامر حمزة عن هادي الجيار: الراجل الجدع الأصيل



كما كتب المخرج تامر حمزة، عن إصابة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا وقتها من الجميع الدعاء له، وكتب: "الراجل الجدع الأصيل الطيب استاذ هادي الجيار، ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا محتاج دعوة صادقة من قلبك"

أخر أعمال الراحل هادي الجيار

الجدير بالذكر أن هادى الجيار كان قد تعاقد على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الأختيار2"، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، بجانب مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان ورياض الخولي وعبير صبري وغيرهم.

من سيكون بديل هادي الجيار في الاختيار وموسى



ولكن تتغير مجرى الأحداث ويختفي الفنان القدير عن الشاشة الصغير في الشهر المبارك وفي عالمنا كله تاركًا لجمهوره إرثًا فنيًا كبيرًا تتوارثه الأجيال ويتعلم منه النجوم الصاعدة.