اتحاد الكرة يكشف عن موعد نهاية الدوري..تعرف عليه

حددث اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، موعد مبدئي لنهاية الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وحددت الجنة الثلاثية يوم 30 سبتمبر المقبل، كموعد مبدئي لنهاية موسم الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتصدر الدوري



وفاز فريق النادي الأهلي على فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري العام.

الزمالك على أنغام مدرسة الفن يفوز ويصعد للوصافة.. طالع الأهداف

وسجل هدف الأهلي الأول محمود عبدالمنعم كهربا بالدقيقة 79، بعد تمريرة طولية رائعة من محمد مجدي أفشة مرت من الجميع، لتصل إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء سددها داخل الشباك.

وسجل البديل الذهبي وليد سليمان هدف الاهلي الثاني بالدقيقة 96 بعد دقائق معدودة من نزوله كبديل، وجاء الهدف بعد تمريرة من أليو ديانج إلى علي معلول يسار منطقة الجزاء أرسلها عرضية رائعة على رأس وليد سليمان سددها داخل الشباك.

وبهذا الفوز صعد النادي الأهلي للنقطة الثالثة عشر في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز.

الزمالك في وصافة الدوري



حقق فريق الزمالك فوز هام بالأمس على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة من الأسبوع السادس ضمن منافسات الدوري.

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سجل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول بالدقيقة السابعة عشر، بعد عرضية متقنة من حازم إمام من جهة اليمين قابلها أوباما برأسية رائعة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يمين محمد بسام.

وجاء الهدف الثاني بالدقيقة التاسعة والأربعين عن طريق إمام عاشو، بعد تسديدة صاروخية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى..

وبالدقيقة الثالثة والسبعين جاء هدف الزمالك الثالث والاخير عن طريق إمام عاشور، وذلك بعد تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إمام عاشور المتمركز يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وبهذا الفوز يصعد نادي الزمالك لوصافة الدوري برصيد ثلاثة عشر نقطة.

مباريات الدوري القادمة





تلعب الغد مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث تجمع بين بيراميدز صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط، ووادي دجلو صاحب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.