أمانة البرلمان تنهي إجراءات العضوية للمعينين بالنواب اليوم..والجلسة الافتتاحية الثلاثاء

تنهي الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، ظهر اليوم الأحد إجراءات العضوية لنواب البرلمان المعينين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسليم الكارنيهات والحقائب النيابية .

يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

إنهاء إجراءات العضوية للمعينين بمجلس النواب

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس.

وتنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

رئاسة عبد العال لبرلمان 2021

وسقطت الحصانة النيابية عن أعضاء برلمان 2015، مع دقات الساعة الثانية عشرة مساء السبت، المقدرر عددهم بـ409 نائب من أصل 596 مع استمرار 177 ببرلمان 2021، مع وضع الاعتبار فى وجود استقالات ووفيات من أعضاء المجلس المنتهي ولايته، فى الوقت الذي اكتسب أعضاء برلمان 2021 الحصانة فى ذات التوقيت المقدرين بـ592 مع وضع الاعتبار وجود 4 مقاعد لم يتم حسمهم حيث 3 وفيات وتأجيل مقعد ديرمواس بمحافظة المنيا.

النائب مرتضي منصور، وهيثم الحريري، وأحمد طنطاوي وخالد يوسف، أكمل قرطام، وكمال أحمد وعبد المنعم العليمي، ومجدي مرشد، وغيرهم من الـ409 أبرز النماذج التى سقط من عليهم الحصانة النيابية، ومن ثم أصبحوا متساويين مع المواطنين دون حصانة، وسط ترجيحات بحسم ترشح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب علي رئاسة مجلس النواب 2021، بعد تكنهات استمرت لأيام بشأن الدفع بالمستشار حتفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى منافسته علي هذا المقعد.

النائب مصطفي بكري أكد هذه الترجيحات مؤخرًا، مؤكدا علي مواصلته لرئاسة المجلس، بعد أن تحدث فى وقت لاحق من مساء الخميس الماضي بأن هيئة المكتب لم تحسم بعد وخاصة علي مستوي رئاسة المجلس، فيما يرجح أيضا الدفع بالمستشار أحمد سعد الدين، فى وكالة المجلس ولم يحسم مقعد الوكالة الثاني حتي الآن، خاصة أن حزب الوفد يضغط من أجل استمرار النائب سليمان وهدان فى منصب الوكالة.

رسميا.. سقوط الحصانة عن نواب برلمان 2015... وأعضاء مجلس 2021 يكتسبونها