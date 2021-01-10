فيديو..دوت الخليج يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاقة برلمان 2021

يرصد موقع دوت الخليج الاستعدادات الكاملة لانطلاقة الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقسيم القاعة الرئيسية لأداء اليمين الدستورية، وإعداد عدد من الاستراحات فى حرم المجلس للانتظار من جانب الأعضاء إبان التناوب بين نواب الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستوري وانتخاب هيئة مكتب المجلس، وسط تدابير صارمة لمواجهة كورونا.

الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

يأتي ذلك فى الوقت الذي تنهي الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، ظهر اليوم الأحد إجراءات العضوية لنواب البرلمان المعينين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسليم الكارنيهات والحقائب النيابية، فيما يبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

المادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

أداء اليمين الدستورية لمجلس النواب

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.